Barbara Foria, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice comica

Conosciamo meglio la storia di Barbara Foria: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attrice comica

Barbara Foria nasce a Napoli il 18 agosto 1975. Laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Inoltre, è iscritta all’Albo degli avvocati visto che svelò ai microfoni di IoDonna di avere sempre assicurato un piano un piano B. Inizia la sua carriera nel 2003 con la vittoria del Festival del Cabaret in rosa a Torino. Poi diventa sempre più popolare con la partecipazione a Colorado. Poi nel 2015 passa a RTL 102.5 con un programma radiofonico ogni ogni sabato mattina dalle 09.00 alle 11.00 insieme a Gianni Simioli con Chi c’è c’è chi non c’è non parla. Su Youtube è possibile ammirare le sue esibizioni con la sua comicità esuberante.

Barbara Foria chi è: vita privata

Della sua sfera personale si conosce ben poco. Non si sa se abbia o meno un marito o un fidanzato. In passato ai microfoni di Vanity Fair ha rivelato di aver vissuto una storia d’amore importante svelando l’importanza di una relazione: “A 20 anni importa il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo”. Ha un account Instagram che vanta circa 50mila followers.