Lutto nel calcio, muore il giovane calciatore Christian Minchola

Non solo l’emergenza Coronavirus, ma a Madrid si piange la scomparsa del giovane attaccante dell’Atletico Christian Minchola

Ancora una brutta triste con la successiva scomparsa. Il giovane attaccante dell’Under 14 dell’Atletico Madrid, Christian Minchola, è venuto a mancare nelle ultime ore. I motivi ufficiali della sua morte ancora non sono stati resi noti, ma secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe di un’appendicite mal curata in ospedale. Dopo che è stato dimesso, il ragazzino è morto nella propria casa. Al Wanda Metropolitano la bandiera è a mezz’asta in segno di lutto.

Lutto nel calcio, la nota dell’Atletico Madrid su Christian Minchola

Uno strazio incredibile con il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid che ha comunicato la scomparsa tragica del giovane attaccante: “Christian Minchola (19/02/2006) è deceduto all’età di 14 anni. Christian, attaccante di Infantil C, si è unito alla nostra Accademia nella stagione 2013-14 nella fase pre-Benjamin e stava affrontando la sua sesta stagione da rojiblanco. Nella stagione 2014-15, faceva parte dell’Atletico Madrileño Benjamin B; nel 2015-16, Atletico de Madrid Benjamin C; nel 2016-17, Atletico Madrid Alevin G; nel 2017-18, Atletico de Madrid Alevin D; nel 2018-19, Atletico de Madrid Infantil I e nel 2019-20, Atletico de Madrid Infantil C. Come annunciato dal nostro Ceo, Miguel Angel Gil, la bandiera al Wanda Metropolitano sarà a mezz’asta in onore di Christian Minchola e di tutti gli atleti che sono morti nelle ultime settimane”.

Infine, si legge nella nota: “Il Club Atletico de Madrid, a nome del suo presidente, Enrique Cerezo, del suo Ceo, Miguel Angel Gil, del Consiglio di amministrazione e di tutti i suoi dipendenti, desidera esprimere le sue sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Christian Minchola per una perdita così irreparabile. Riposa in pace”. Nelle ultime ore sono arrivate anche le condoglianze dell’allenatore della Prima Squadra, Diego Pablo Simeone, con un tweet: