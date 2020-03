Alex Zanardi, la moglie Daniela: “E’ stata lei a dirmi la verità dopo l’incidente”. L’ex campione di Formula 1 ha raccontato l’importantissimo ruolo che ebbe sua moglie subito dopo quel drammatico episodio.





L’ex campione automobilistico è molto legato a sua moglie Daniela. Il loro è un rapporto molto stretto e speciale, che va avanti da molti anni. Inoltre la moglie del campione ha avuto un ruolo importante appena dopo il drammatico incidente nel quale Zanardi è rimasto coinvolto.

Alex Zanardi, la moglie Daniela confessò al campione la verità dopo l’incidente

Sarà questa sera ospite del programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2, Che tempo che fa, l’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi. Il campione si racconterà intervistato da Fazio svelando alcuni aspetti della sua vita professionale ma anche personale. In un’intervista di alcuni mesi fa, Zanardi aveva parlato del forte legame con sua moglie Daniela e del ruolo decisivo che la donna ebbe per lui subito dopo il drammatico incidente nel quale rimase coinvolto.

Daniela è la donna con la quale Zanardi è sposato dal 1996. La loro relazione è sempre stata vissuta in un modo riservato, cercando di collocarla in una sfera del tutto privata e lontana dai riflettori. I due si sono conosciuti quando il campione correva in Kart e in F3 e hanno avuto insieme un figlio, Niccolò.

Era il settembre del 2001 quando la vita di Zanardi cambiò per sempre. Il pilota si trovava in Germania per partecipare alla Champ Car e rimase coinvolto in un gravissimo incidente. Zanardi rimase in coma per giorni, ebbe otto arresti cardiaci e si rese necessaria l’amputazione di entrambe le sue gambe. Il campione alcuni mesi fa, durante un’intervista, come si legge su ilsussidiario.net, ha dichiarato che la prima persona che vide dopo l’intervento fu sua moglie Daniela. E fu proprio lei a raccontare tutta la verità al marito su quanto era successo e su quali erano state le conseguenze per lui. Un ruolo fondamentale, secondo il racconto di Zanardi, lo ebbe in quell’occasione anche il figlio, che con il suo sguardo dopo l’incidente ha reso possibile al campione ricominciare tutto da capo.