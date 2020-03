Stasera in tv, Pets – Vita da animali: trama e curiosità sul film d’animazione

Questa sera andrà in onda su Italia 1 Pets – Vita da animali, un film d’animazione adatto a tutta la famiglia. Scopriamo insieme la trama e le curiosità del film.

Pets – vita da animali, è il primo film di una saga d’animazione di grande successo, sia tra i grandi che tra i più piccoli. Il film d’animazione nasce dalle menti della casa di produzione Illumination, diventata nota grazie al cavallo da battaglia Cattivissimo me. Il film, incentrato sui curiosi e variegati stili di vita degli animali di una palazzina newyorkese, è riuscito in breve tempo ad ingraziarsi il favore del pubblico, diventando un vero e proprio fenomeno tra i film del genere.

Pets – vita da animali, trama e curiosità

La trama del lungometraggio risulta molto semplice ma altrettanto solida ed essenziale. Max, un piccolo cane da compagnia, vive viziato affettuosamente dalla sua padrona, Katie, in una palazzina nel bel mezzo di New York. I due hanno un bellissimo rapporto e, ogni qual volta la giovane ragazza va a lavorare, Max si ritrova con gli altri animali del palazzo, suoi grandi amici, per passare del tempo in allegria. Il problema sorge quando Katie porta a casa un nuovo compagno peloso, Duke, che genererà in Max un’estrema gelosia. La missione: far cacciare Duke.

Le curiosità

Il film si presenta al pubblico con una grafica coloratissima e vivace, cercando di attirare il favore dei più piccoli in sala. Chiunque abbia un animale in casa troverà il film ricco di cliché comuni a molti animali (il gatto pestifero, il cane coccolone e tanti altri) e in generale una pellicola che intrattiene senza annoiare, regalando attimi di puro divertimento. Max è doppiato nella versione nostrana da una celebrità d’eccezione, il presentatore televisivo Alessandro Cattelan mentre il candido coniglio Nevosetto è doppiato da Francesco Mandelli, del duo I soliti idioti.