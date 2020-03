Sergio Valente, chi è l’hairstylist dei vip: carriera e curiosità

Chi è Sergio Valente, l’hairstylist dei vip: carriera e curiosità del parrucchiere protagonista anche di diversi eventi di solidarietà.

Sergio Valente giudicato uno dei migliori hair-stylist d’Italia, ha curato tra gli altri i look di grandi attrici come Charlize Theron, Sharon Stone, Helen Mirren. Ma non solo: è anche molto impegnato nel sociale.

Leggi anche –> Federico Lauri, chi è l’hairstylist delle dive: carriera e curiosità

Tra le iniziative più note che lo vedono coinvolto ci sono ad esempio “Il Natale dei 100 alberi d’autore” e ” L’arte nell’uovo di Pasqua”, che egli stesso ha contribuito a fondare e portare avanti.

Leggi anche –> Adriana Valles, chi è: vita e storia della mitica hair stylist

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità e carriera di Sergio Valente

La sua carriera in questo mondo inizia molto presto, quando nel 1960 lesse sul giornale che cercavano un assistente per un parrucchiere. Era ancora uno studente di ragioneria, ma decise comunque di mettersi alla prova. Sergio si chiamava il suo primo datore di lavoro. Arrivò poi ad arrivare nel 1971 ad aprire il mio primo salone in Via Condotti, che è stato un punto di riferimento per gli stilisti da Valentino a Versace, da Giorgio Armani a Fendi.

Uno degli incontri più emozionanti della sua vita fu con Giovanni Paolo II, mentre tra le attrici che hanno collaborato con lui c’è Virna Lisi, la quale è stata madrina di “L’arte nell’uovo di Pasqua”. Per il suo impegno, Sergio Valente nel 2011 è stato nominato Commendatore al Merito della Repubblica italiana.