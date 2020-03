Assume prodotto per pulire convinto serva per il Coronavirus: uomo morto e...

Una coppia statunitense ha assunto un prodotto usato per pulire gli acquari per proteggersi dal Coronavirus, l’idea viene dal Presidente Trump, che ha parlato del prodotto nella lotta contro il virus.

Una coppia di Phoenix, Arizona, ha preso troppo alla lettera alcuni dei suggerimenti online sulla prevenzione per il Coronavirus. Il marito è morto e sua moglie sta lottando per la sua vita dopo che hanno assunto un prodotto usato per la pulizia degli acquari. I due hanno preso il fosfato di clorochina, un additivo usato comunemente per gli acquari e nella forma medicinale per trattare la malaria, il lupus e l’artrite. Ma i due non l’hanno assunto nella forma medicinale.

Leggi anche -> Coronavirus, uno studio rivela: “Almeno 40 mutazioni del virus”

Anche il Presidente Donald Trump ha suggerito il fosfato di clorochina come potenziale trattamento per il Coronavirus, ma la FDA non ha approvato il medicinale per il Covid-19. I medici sollecitano le persone a non assumere la sostanza in nessun altro modo che non sia in forma medicinale, così riporta il Mirror. Il sistema medico dice che la coppia, sui sessant’anni, ha sperimentato immediatamente gli effetti e sono stati portati all’ospedale di Banner. Il Presidente americano ha evidenziato come la clorochina e l’idrossiclorochina potrebbero essere dei ‘game changers‘ nella pandemia globale. Dalla commissione sanitaria, però, non sono ancora arrivate conferme.

Leggi anche -> Spagna, Coronavirus: decessi record, a Madrid mancano le bare

Il racconto della donna di Phoenix

La moglie dell’uomo di Phoenix si sta riprendendo e ha detto di aver sentito parlare tra i briefing del Presidente, del potenziale beneficio della clorochina. Precedentemente, l’aveva usata per pulire l’acquario dei suoi pesci; per questo l’aveva in casa. La coppia, che ha preferito rimanere anonima, era così spaventata dal prendere il virus, che hanno deciso di assumere il liquido insieme a dall’acqua. “Io ho iniziato a vomitare, ma mio marito ha iniziato a avere problemi respiratori e voleva tenermi la mano“, così racconta la donna.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!