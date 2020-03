Primo membro di una famiglia reale morto di Coronavirus – VIDEO

C’è l’annuncio del primo membro di una famiglia reale che è morto a causa del Coronavirus: si tratta della principessa Maria Teresa, deceduta a 86 anni.

La principessa Maria Teresa Borbone di Parma, un membro della famiglia reale borbonica in Spagna, è morta venerdì all’età di 86 anni. Infatti è risultata positiva al Coronavirus.

Suo fratello minore ha annunciato la notizia della sua morte per COVID-19. 5.690 persone sono morte per il virus in Spagna. 832 persone sono morte solo nelle ultime 24 ore.

La nobile spagnola, legata anche all’Italia, è morta a Parigi. Come abbiamo riferito, anche il principe Carlo, diretto erede al trono in Inghilterra, è risultato positivo. Il figlio di Elisabetta II avrebbe interagito con la regina pochi giorni prima di ottenere la diagnosi. Nel Regno Unito, peraltro, si sono diffuse le voci su una presunta morte del principe Filippo, marito della Regina, ed è risultato positivo al COVID-19 anche il premier Boris Johnson.