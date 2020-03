Petrolio Antivirus, stasera in tv: anticipazioni e ospiti del 28 marzo

Questa sera andrà in onda su Rai 2 Petrolio Antivirus, uno dei programmi in prima linea sul fronte Sars-Cov2. Sveliamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di stasera.

Questa sera tornerà in prima serata su Rai 2 Petrolio Antivirus, il programma condotto da Duilio Giammaria che primo fra tutti cerca di tenere aggiornati sulla catastrofica emergenza Corona virus. Il sistema italiano comincia a dare i suoi frutti, permettendo agli ospedali di applicare misure attive sui pazienti contagiati e di evitare un sovraffollamento delle zone adibite alla terapia intensiva. Questa sera si parlerà dei decreti deliberati settimanalmente dal premier Giuseppe Conte e dalle notizie annunciate dall’OMS. La chiusura di gran parte delle attività commerciali pare essere un’arma a doppio taglio, un maggior controllo dell’epidemia è contrastato da un numero enorme di dipendenti costretti a casa. Riuscirà l’Italia a restare unita sotto lo scacco del Sars-Cov2? Questa e altre saranno le domande alla quale il programma di Giammaria cercherà di dare una risposta.

Petrolio Antivirus, gli ospiti del 28 marzo

La puntata sarà impreziosita da numerosissimi ospiti, esperti e uomini sul campo. Tra i tanti potremmo ascoltare Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, Andrea Crisanti, docente di virologia all’Imperial College di Londra, Gianluca Galletto consulente del sindaco di New York per l’emergenza, Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, Emanuele Gatti, presidente della Camera italiana di Commercio con la Germania e i corrispondenti Rai da Parigi, Londra e Pechino.