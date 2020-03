Neonato muore di Coronavirus: è il primo caso al mondo

L’emergenza Coronavirus non si arresta in tutto il mondo: brutte notizie provenienti dagli Stati Uniti. Primo caso di bimbo morto

Il Coronavirus affligge ancora tutto il mondo. Ancora brutte notizie, questa volta proveniente dagli Stati Uniti, con un bimbo di meno un anno che è morto in Illinois, lo stato di Chicago, a causa del coronavirus.

L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker. Il responsabile della sanità dell’Illinois, Ngozi Ezike, ha aggiunto: “Non si è mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un’indagine è stata avviata sul caso”.

Coronavirus, casi positivi a Palermo

Anche in Italia l’emergenza è presente ormai da tante settimane e non intende arrestarsi. Così in giornata è arrivata un’altra notizia poco piacevole con la positività di un bimbo di 3 anni proveniente da Marsala. Dopo tre tamponi all’ospedale di Palermo il bambino è risultato positivo dopo alcuni tamponi negativi. Il coronavirus sta dimostrando di non attaccare soltanto le persone anziane, ma anche le fasce d’età molto giovani. Ci saranno ancora settimane dure e pesanti con numerosi colpi di scena che si stanno intrecciando in queste ore davvero tragiche.