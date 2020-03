Magalli e la domanda su Adriana Volpe: “Ha problemi seri a cui pensare”

Il conduttore Giancarlo Magalli e la domanda su Adriana Volpe in diretta televisiva, lui risponde duramente: “Ha problemi seri a cui pensare”.

Come noto, la querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è addirittura finita in tribunale, è passato del tempo ma non accenna a fermarsi. O meglio i due diretti interessati evitano sempre meno di parlarne pubblicamente.

Leggi anche –> Adriana Volpe contro Magalli e la Rai: “Ero diventata un problema”

Sono in molti a essere però ancora interessati alla polemica e può accadere che nel corso della trasmissione ‘I Fatti Vostri’, che Magalli conduce, qualcuno provi a insidiarlo con domande su quanto accaduto.

Leggi anche –> Magalli tende una mano ad Adriana Volpe: “Spero di far pace” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Adriana Volpe: la domanda a Magalli e la replica

Un paio di giorni fa, in una telefonata in diretta, chi ha ‘provato’ la madre di Maria Teresa Ruta, la quale ha chiesto al conduttore un giudizio sulle parole di Adriana Volpe prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente, nessun riferimento diretto, ma la domanda suonava più o meno così: “Ma cosa ne pensa di quello che ha detto la bionda di lei?”.

Giancarlo Magalli però non solo non è caduto nel tranello, ma ha anche ricordato come Adriana Volpe in questo momento stia vivendo il lutto per la morte del suocero. Queste le parole che hanno zittito la mamma della conduttrice: “Ma che mi fa le interviste lei adesso? Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso”.