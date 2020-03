Madre devastata, grave per il Coronavirus non potrà vedere sua figlia per...

La storia di una madre positiva al Coronavirus, con forti difficoltà respiratorie, non potrà vedere sua figlia per settimane. Incoraggia la popolazione a rispettare le distanze di sicurezza.

Una donna giovane, Ingé Kirsten, di Newcastle, è tra le persone che potrebbero aver contratto il Coronavirus. Ingé, di 36 anni, ha una condizione cardiaca e sta manifestando forti difficoltà respiratorie e una tosse molto severa. La giovane ha postato un video di sé stessa attaccata a un ventilatore, incoraggiando le persone a praticare le distanze di sicurezza e a rispettare l’isolamento in casa.

Secondo la giovane Ingé, “le persone non hanno realizzato quanto è seria la situazione“. “Perché i pub e i bar non realizzando la pericolosità di restare aperti? Perché le persone mettono le loro vite così a rischio? Credo che la gente pensi di essere immune. Ma nessuno lo è“. I dottori hanno detto a Ingé, che lavora in un call center, che è molto probabile che abbia contratto il Coronavirus. L’hanno però mandata a casa senza sottoporla a nessun test e le hanno detto di stare lontana dalle persone. Sua figlia di 10 anni, Macey, e sua cugina sono state costrette all’isolamento a distanza da lei in quanto potrebbero essere state esposte anche loro al Covid-19.

I sintomi del Coronavirus e il forte dolore per Ingé Kirsten

Ingé Kirsten ha iniziato a sentirsi male lo scorso martedì, dopo il suo compleanno, così riporta al Mirror. Nonostante era rimasta a casa e non aveva festeggiato, ha dormito per molte ore e il giorno dopo ha iniziato a perdere la gola e manifestare un dolore alle tonsille, poi è arrivata la forte tosse. Quando ha chiamato l’ambulanza, i paramedici le hanno detto di continuare con l’isolamento a casa, con steroidi e paracetamolo. A Ingé manca terribilmente sua figlia e non sa quando potrà rivederla.

