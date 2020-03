La Madonna appare in cielo durante la benedizione del Papa? Le immagini che hanno sconvolto milioni di fedeli nel Mondo.

In questi casi bisogna andarci molto cauti, ma la notizia sta rimbalzando sui media di tutto il mondo. Durante l’indulgenza plenaria di Papa Francesco in un’atmosfera incredibile con una Piazza San Pietro deserta è accaduto qualcosa di molto strano.

L’apparizione della Madonna, cosa è successo durante la benedizione di Papa Francesco – FOTO

Semplice evento atmosferico? Effetto di rifrazione della luce? Certo, le spiegazioni possono essere molte e vanno messe insieme anche alla voglia di credere in qualcosa di più grande che in un momento come questo possa darci conforto e aiuto per lo meno morale e spirituale. Ma in tanti non hanno dubbi ad attribuire ciò che è apparso nel cielo a qualcosa di ultraterreno. Un’ apparizione della Madonna secondo molti.

Sui social inizia subito a circolare il video dove si vede una luce che misteriosamente appare nel cielo sopra a San Pietro proprio mentre c’è la benedizione del Papa che dice: “Perchè avete paura? Non avete ancora fede?”.