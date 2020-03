Jill Cooper, chi è l’insegnante di fitness e conduttrice tv

Chi è Jill Cooper, l’insegnante di fitness e conduttrice tv seguita e molto conosciuta in Italia: dagli esordi televisivi al grande successo.

Statunitense nata nel Kankas nel 1968, Jill Cooper ha conosciuto la sua fortuna in Italia, dove si è trasferita a inizio anni Novanta. Allieva della Tisch School of the Arts presso la New York University e ha poi studiato al Circle in the Square, si poi è laureata in International Business, a Roma presso l’American University of Rome.

Da quel momento, non ha più abbandonato il nostro Paese, cominciando a lavorare in televisione come valletta e diventando via via sempre più famosa per le sue lezioni di fitness. Dal 2001 è insegnante di fitness per la prima e seconda edizione di Amici.

Cosa sapere su Jill Cooper

Inizia a essere presente con le sue lezioni sia sulle reti Rai, a Unomattina Week-end, sia con le televendite che vanno in onda su Home Shopping Europe, Mediashopping e HSE24. Ha anche condotto una sua trasmissione di fitness su For You. Dal 2011 per diverse edizioni diventa la personal trainer dei concorrenti del Grande Fratello. A partire dal novembre 2014 approda ad Agon Channel. Partecipa poi nel 2017 a Pechino Express formando la coppia delle “Caporali” con Antonella Elia.

Nel corso della sua carriera, Jill Cooper ha dato alle stampe cinque pubblicazioni dedicate al benessere del corpo e all’esercizio fisico. Molti i vip che si sono affidati a lei, da Paola Barale a Maria De Filippi, passando per Alessia Marcuzzi. Sposata in seconde nozze con Alessandro Carbone, insieme a lui ha dato vita ai marchi Coalsport.Com Sport e SuperJump. Ha una figlia, Veronica, nata dal suo primo matrimonio.