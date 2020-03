Gianluca, giovane papà morto di infarto davanti alla figlia di 5 anni

Il dramma di Gianluca Mazzari, giovane papà morto di infarto davanti alla figlia di 5 anni: “Urlava ma nessuno ha prestato soccorso”.

Un dramma familiare si è consumato a Sant’Andrea di Campodarsego, in provincia di Padova, nelle scorse ore: non c’è stato nulla da fare per un uomo di 45 anni.

L’uomo, Gianluca Mazzari, era un padre di famiglia e a quanto pare sarebbe stato colto da un malore improvviso. Un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Figlia di Gianluca Mazzari disperata: ha vegliato il padre da sola

Sarà comunque l’autopsia, chiesta dalla famiglia, a stabilire cosa è accaduto a questo giovane padre. Dalla prima ricostruzione, la tragedia si è consumata davanti agli occhi della figlia dell’uomo, di soli 5 anni. La piccola era sola in casa con il suo papà e credeva che l’uomo stesse dormendo sul divano. Ha provato invano a chiamarlo, poi ha iniziato a urlare disperata.

Da quanto si apprende, la moglie di Gianluca Mazzari è tornata a casa solo qualche ora dopo: la figlioletta è rimasta quindi a vegliare da sola il padre per 2-3 ore. La sua mamma adesso manifesta dolore e rabbia per quanto successo: “Sono tutti a casa, ma nessuno vede una piccolina in pigiama che urla per strada? Una vergogna”.