Diego è stato trovato morto, il bimbo di 3 anni era scomparso ieri

Il corpo del piccolo Diego, bimbo di 3 anni scomparso nella mattinata di ieri a Matera, è stato trovato privo di vita nei pressi della foce del fiume.

Ieri mattina l’appello accorato dei genitori invitava chiunque avesse notizie a comunicarle. Ad aiutarli ci aveva pensato la trasmissione ‘Chi l’ha visto?‘, pubblicando una foto del piccolo Diego ed una descrizione utile a riconoscerlo: “Aiutateci a ritrovare Diego: Bambino di tre anni scomparso stamattina nel Materano. E’ biondo, indossa una felpa arancio, pantaloni neri il bimbo di tre anni per il quale sono in corso ricerche nelle campagne di Metaponto di Bernalda (Matera), frazione Marinella…”.

Nel frattempo nel materano, presso Metaponto di Bernalda, gli uomini dei Vigili de Fuoco insieme alle unità cinofile, coadiuvati dall’utilizzo di droni con visione termica, volontari, poliziotti e carabinieri, battevano la zona senza sosta. Le indicazioni sulla zona in cui concentrare le ricerche era stata data dagli uomini della Saf (speleo alpino fluviale) che erano riusciti a trovare delle tracce.

Bimbo scomparso a Matera: Diego viene trovato morto

La speranza dei genitori e tutti quelli impegnati nella ricerca era che il piccolo Diego si fosse perso e non sapendo ritrovare la strada verso casa si fosse nascosto da qualche parte. Purtroppo, però, questa mattina i ricercatori ne hanno trovato il corpo privo di vita nei pressi della foce del fiume Bradano. Le ricerche erano continuate per tutta la notte, in questi casi infatti il tempismo è fondamentale. Nonostante gli sforzi per Diego però non c’è stato nulla da fare.