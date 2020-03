Coronavirus, brutte notizie da Palermo: positivo un bimbo di 3 anni

Il Coronavirus continua ad essere molto presente in Italia mettendo in pericolo ogni fascia d’età: a Palermo positivo un bimbo di 3 anni

Ancora brutte notizie provenienti dall’Italia per quanto riguarda la positività al Coronavirus. Il bimbo di Marsala di appena tre anni è stato ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo. Ci sono voluti tre tamponi per riscontrare il caso: ora saranno effettuati anche a due infermieri e un medico del reparto di Cardiologica pediatrica che sono stati a contatto diretto con lui. Visto il caso particolare sarà previsto anche un quarto tampone: al secondo tampone era negativo ed è stato trasferito dal reparto di malattie infettive al reparto di cardiologia. Successivamente c’è stato nuovamente il cambiamento mettendolo in isolamento: la direzione ha indetto la sanificazione.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, la Spagna piange 5.690 morti: è seconda solo all’Italia





Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Coronavirus, ancora casi positivi

Non si arresta così l’emergenza Coronavirus in Italia e nel resto dell’Europa. Si tratta così del quarto giovanissimo paziente Covid-19 a Palermo. Era arrivato da Marsala a Palermo nella giornata di mercoledì e sono serviti ben tre tamponi per riscontrare la positività. Ora continuerà la massima allerta all’Ospedale Di Cristina della città siciliana.