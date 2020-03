Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi 27 Marzo

Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi...

Stasera in televisione The Good Doctor 3 torna con 2 nuovi episodi intitolati Un cuore spezzato e Mutazioni: trama dell’undicesima e dodicesima puntata

La terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 prosegue questa sera in tv con l’episodio numero 11 e 12. Durante la messa in onda di oggi Shaun trascorrerà una notte di passione con Lea. Come reagirà Carly?

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serie che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

The Good Doctor 3

Episodio 11 “Un cuore spezzato”

Un corriere della droga è il paziente di Parker e Claire i quali, oltre a riflettere su come agire dal punto di vista medico, finiscono per ragionare, e avere opinioni diverse, sul fatto se sia giusto o meno informare la Polizia. Il corriere per sfuggire alla legge fuggirà anche dall’ospedale, mettendo in pericolo la propria stessa vita. Claire, ormai consapevole di avere bisogno di aiuto, si rivolge a una terapeuta che ipotizza lei possa soffrire di un disturbo post traumatico. Kerry, paziente dipendente dagli oppiacei con una gamba rotta, viene seguita da Morgan e Shaun. Nonostante l’insistenza dei due medici sulla necessità di assumere antidolorifici, Kelly si rifiuta, tanto da arrivare a costringere lo staff a operarla senza anestesia. Totalmente cosciente, la paziente andrà incontro a incredibili sofferenze fisiche. La morte del padre ha destabilizzato ancora di più Shaun, già particolarmente provato dal punto di vista sentimentale.

Il medico passerà una notte d’amore con Lea.

Episodio 12 “Mutazioni”

Shaun, Morgan e Andrews si occuperanno di un caso molto complesso: una paziente con una mutazione genetica. Saranno Carly e Shaun a salvare la vita di James e questo contribuirà a riavvicinarli. Claire, Park e Melendez si occuperanno invece di una donna con un tumore al cervello, fidanzata di un altro paziente nelle medesima situazione. Angie morirà poco dopo l’intervento. Shaun e Carly passeranno per la prima volta la notte insieme.

