Stasera in tv – Speciale TG1, diretta di oggi 27 Marzo: “Resistere” su Rai1

Il Coronavirus ha innescato una crisi sanitaria e la paura di quella che sembra essere lo spettro di un’imminente paralisi economica: lo Speciale Tg1 in diretta oggi, 27 Marzo, si intitola non a caso “Resistere”: le anticipazioni

Stasera in televisione il primo canale dona risalto all’informazione, incarnata dalle scrupolose inchieste del Tg1. La diretta oggi, 27 Marzo, non sarà condotta da Francesco Giorgino come ci si aspetterebbe, tuttavia riconosceremo d’impatto il volto dell’anchorwoman. Lo Speciale inizierà alle ore 21.25 su Rai1. Scopriamo insieme su cosa si concentreranno le inchieste trasmesse sulla rete ammiraglia.

Speciale Tg1 – “Resistere”

Sono state molte le indiscrezioni che hanno riportato di uno scontro verbale fra Francesco Giorgino e il direttore Carboni.

Eppure l’edizione condotta dal giornalista nella messa in onda dello Speciale del Tg1 in diretta l’11 Marzo aveva registrato uno share pari al 18,61%. La successiva edizione, affidata a Paolo Di Giannantonio ha ottenuto solo l’8,24% di share, dunque un risultato nettamente inferiore. La diretta di oggi sarà guidata da Elisa Anzaldo e si concentrerà con interviste e approfondimenti sull’emergenza Coronavirus. Se la scelta sia dovuta davvero a un contrasto per ora è solamente un’indiscrezione che potrebbe rivelarsi non veritiera. Ciò che è certo è che la puntata intitolata non a caso Resistere metterà l’accento oltre che sulla crisi sanitaria ed economica anche sull’aspetto morale e del morale dei cittadini, chiamati a dare un contributo alla comunità rimanendo nelle proprie abitazioni. Solo in questo modo è possibile spezzare la reazione a catena scatenata dal virus e permettere al personale sanitario di curare adeguatamente coloro che sono stati contagiati. Il Tg1 concentrerà i propri sforzi per rispondere adeguatamente alla domanda diramata nel comunicato stampa di Rai1:

“L’emergenza Coronavirus: quando, e come, ne usciremo?“.

