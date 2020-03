Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 27 Marzo

Quarto grado dedicherà questa serata in tv all’emergenza Coronavirus smentendo le fake news e indagando sull’efficacia o meno dell’Avigan contro il virus

La trasmissione condotta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, Quarto grado, torna a informare i telespettatori sull’emergenza Coronavirus e oggi, 27 Marzo, si soffermerà nello specifico sulle fake news circolate sull’epidemia e se davvero il farmaco antinfluenzale Avigon sia efficace contro il virus come in molti affermano. La trasmissione verrà trasmessa su Rete 4 a partire dalle ore 21.25.

Quarto grado contro la cattiva informazione sul Coronavirus

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero pone in secondo piano i fatti di cronaca più eclatanti avvenuti in Italia in favore di un’approfondita analisi sull’epidemia di Coronavirus che ha colpito il nostro Paese. La redazione di Quarto grado si concentrerà in particolar modo sulle fake news che hanno invaso il web e confuso ulteriormente una situazione già di per sé precaria. Una crisi sanitaria quella portata dal virus che si sta delineando in conseguenze economiche importanti e che i conduttori cercheranno di scardinare a partire dallo sfatare alcuni miti suggeriti dalla cattiva informazione.

Cure “risolutive”?

Le possibili cure casalinghe o “risolutive” che non sarebbero state valutate dal sistema sanitario verranno vagliate e contraddette avvalendosi del parere di esperti in collegamento o intervistati dagli inviati. Le statistiche registrano una lieve diminuzione del numero dei contagiati, ma è bene tener presente che questo segnale positivo rappresenta solamente il primo tassello di quella che si preannuncia essere una battaglia ancora lunga, se si vuole debellare definitivamente il virus.

L’Avigon

Il Veneto ha iniziato a sperimentare l’Avigan contro il Coronavirus e anche in Piemonte il personale medico ha richiesto di utilizzare il farmaco antinfluenzale giapponese considerato, da alcuni, risolutivo. Il ministro della Salute ha rilasciato il permesso per avviare la sperimentazione, ma per avere un riscontro adeguato sulla veridicità o meno del suo potere salvifico contro il Covid-19 ci vorrà il giusto tempo e la necessaria cautela.

