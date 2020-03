Dove vengono girate le puntate di Amici 2020 e dove dormono i concorrenti?

Questa sera, venerdì 27 marzo, va in onda la Semifinale di Amici 2020. Le anticipazioni che circolano sul web sono piuttosto succose anche perché questo è uno dei pochi programmi rimasti in onda dopo la stretta sulle dirette per via dell’emergenza Coronavirus. Mediaset ha infatti pensato che Amici di Maria De Filippi fosse un giusto e piacevole intrattenimento per chi sta a casa in quarantena in questi momenti difficili. Ma ciò che ci interessa è scoprire le location dove si registra il programma e dove alloggiano i concorrenti di Amici 2020.

Dove sono gli studi di Amici di Maria De Filippi?

Se, in futuro, vorrete partecipare come pubblico ai tanti programmi di Mediaset sappiate che il cuore pulsante della programmazione televisiva è il Centro Titanus Elios. Qui si svolgono moltissimi programmi tv di casa Mediaset e, insieme al centro produzione di Cologno Monzese è una delle realtà più importanti. Il Centro Titanus Elios si trova a Settecamini, una frazione periferica di Roma, in Via Tiburtina 1361. Qui troverete sette studi dove vengono girate sia fiction che programmi di intrattenimento, come: Forum, L’intervista, Avanti un altro!, Ciao Darwin, Uomini e donne, C’è posta per te e appunto Amici di Maria De Filippi.

Dove alloggiano i concorrenti?

Se vi state chiedendo dove dormono e dove alloggiano i concorrenti di Amici 2020 sappiate che in questo grande centro di produzione si trovano anche le casette dei giovani talenti. I ragazzi durante tutta la durata del programma, infatti, alloggiano proprio qui nella fase del Serale di Amici di Maria De Filippi. Generalmente Amici viene girato nello studio 5 nella fase iniziale mentre, per il serale ci si sposta nello Studio 8.

Chi vincerà Amici 2020

Per quanto riguarda poi i possibili vincitori dell’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi, questa sera scopriremo i 4 finalisti tra Gaia Gozzi, Javier, Nicolai, Nyv e Giulia Molino. Ci sarà quindi un eliminato e negli ultimi giorni si vocifera che potrebbe mollare tutto proprio il bellerino Javier che è andato in crisi non riuscendo più a sopportare la stretta convivenza con Nicolai e di sentirsi escluso ed isolato.

Il pubblico però è dalla sua parte e potrebbe dargli lo stimolo giusto per resistere. A rischio, secondo il pubblico, anche Giulia, non particolarmente amata dai professori, si vocifera, che invece stanno spingendo (sempre secondo il pubblico a casa) in maniera maggiore l’altra cantante, Gaia Gozzi. Sarà così?