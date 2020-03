Scuola Coronavirus: chiusura prorogata oltre il 3 aprile – VIDEO

Scuola ai tempi del Coronavirus: parla il ministro Lucia Azzolina, informativa in Senato, la chiusura sarà prorogata oltre il 3 aprile.

Quale sarà la tempistica per la riapertura delle scuole in Italia? La scelta di chiudere gli istituti scolastici fino al 3 aprile verrà prorogata? Domande alle quali finora non c’era stata una risposta ufficiale.

Oggi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite di ‘La vita in diretta’ su Rai Uno, scioglie i pochi dubbi: “Sicuramente ci sarà una proroga della chiusura delle scuole oltre la data del 3 di aprile”.

La Azzolina sottolinea: “Il nostro obiettivo in questo momento è che gli studenti possano tornare a scuola soltanto quando le autorità sanitarie ci garantiranno che è strasicuro. La salute dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico è assolutamente prioritaria”. Nella sua informativa di ieri in Aula al Senato la ministra aveva già preannunciato: “Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno”.Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno”. Sembrava comunque chiaro che quelle condizioni non ci fossero.