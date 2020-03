Papa Francesco: preghiera e benedizione contro il Coronavirus – FOTO

Preghiera di Papa Francesco e benedizione Urbi et Orbi contro il Coronavirus, poi l’indulgenza plenaria: il mondo si ferma per il Pontefice.

Momenti intensi che già sono passati alla storia quelli che stiamo vivendo in diretta con la preghiera del Papa in Piazza San Pietro. In una piazza deserta e sotto la pioggia, il Pontefice ha raggiunto l’Altare.

Leggi anche –> Indulgenza di tutti i peccati | Papa Francesco soccorre il mondo affetto dal Coronavirus

Da qui sta parlando ai fedeli di tutto il mondo: dopo l’ascolto della Parola di Dio, Papa Francesco terrà una meditazione. Seguiranno la supplica e la Benedizione Urbi et Orbi.

Leggi anche –> Indulgenza plenaria: cos’è, come si ottiene, differenze con assoluzione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le parole del Pontefice: preghiera e benedizione contro il Coronavirus

Al termine del momento di preghiera, l’Arciprete della Basilica di San Pietro Cardinal Angelo Comastri pronuncerà la formula per la proclamazione dell’indulgenza plenaria.