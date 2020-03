Indulgenza plenaria diretta tv e streaming: come e dove seguire – VIDEO

Come e dove seguire in diretta tv e streaming la diretta della Benedizione Urbi et Orbi con Indulgenza Plenaria di Papa Francesco.

Oggi 27 marzo alle ore 18:00, Papa Francesco si affaccerà sul sagrato della Basilica di San Pietro per impartire la benedizione ‘Urbi ed Orbi’ rivolta ai fedeli di tutto il mondo per concedere la indulgenza plenaria dai peccati.

Piazza San Pietro sarà deserta, ma ovunque nel mondo ci sarà la possibilità di seguire in diretta l’evento attraverso canali tematici, dirette televisive e in streaming: “Dopo l’ascolto della Parola di Dio, Papa Francesco terrà una meditazione. Il Santissimo Sacramento sarà esposto sull’altare collocato nell’atrio della Basilica Vaticana”, si legge in un comunicato della Sala Stampa Vaticana.

Seguire in diretta Indulgenza plenaria: tv e streaming

Seguiranno la supplica e la Benedizione Urbi et Orbi. Al termine del momento di preghiera, l’Arciprete della Basilica di San Pietro Cardinal Angelo Comastri pronuncerà la formula per la proclamazione dell’indulgenza plenaria. La diretta dell’evento – che si terrà in una Piazza San Pietro deserta – potrà essere seguita in televisione su Raiuno e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sulla pagina YouTube di Vatican News e su altre piattaforme. Non sarà necessario essere abbonati a servizi di tv on demand o pay-per-view.

Tra gli altri canali che seguiranno la diretta della Benedizione Urbi et Orbi c’è LA7: qui il collegamento prenderà il via alle ore 17:50. Anche in questo caso, è disponibile da subito lo streaming sul sito del canale televisivo. Su questo sito, seguiremo la diretta in onda sul canale YouTube di Vatican News e già attiva.