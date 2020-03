Quest’oggi Papa Francesco sarà il protagonista di quello che, per il mondo cristiano, rappresenta un appuntamento eccezionale.

Alle ore 18:00 di oggi, venerdì 27 marzo, Papa Francesco si affaccerà sul sagrato della Basilica di San Pietro per una occasione speciale. Il Sommo Pontefice impartirà infatti la benedizione ‘Urbi ed Orbi’ rivolta ai fedeli di tutto il mondo per concedere la indulgenza plenaria dai peccati.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali social ufficiali della Santa Sede del Vaticano. Tra l’altro lo stesso Papa Francesco ha dato il via libera per una donazione di 30 respiratori destinati alle zone più colpite dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. Nelle prossime ore l’ufficio stampa del Vaticano renderà noti i nomi dei destinatari. E per quanto riguarda la benedizione, sarà un modo per riunire insieme tutti i fedeli presenti sul pianeta, accomunati non solo dal loro credo cristiano ma anche dalla emergenza scaturita sull’intero globo dalla pandemia da Covid-19. La malattia ha già fatto quasi mezzo milione di contagiati e circa 20mila vittime in tutti e cinque i continenti. Con alcune aree più colpite di altre. L’Europa in particolare, con Italia e Spagna, è diventato il nuovo epicentro mondiale del Coronavirus.

Papa Francesco, la benedizione Urbi ed Orbi atto di bontà universale

Ma la sensazione è che molto presto questo triste primato possa spettare agli Stati Uniti. Questo tipo d benedizione rappresenta qualcosa di straordinario, che di solito avviene soltanto in quelle che sono le festività speciali della Cristianità, come il Natale e la Pasqua. Bergoglio è pronto ad alleviare le sofferenza dell’umanità concedendo ad essa la remissione plenaria di tutti i peccati compiuti. La dicitura ‘Urbi et Orbi’ esprime il significato di “a Roma ed al mondo” e sottolinea l’universalità di quanto compiuto dal vicario di Pietro sulla Terra.

