Hater annuncia la morte di Leone, Fedez s’infuria: “Fai schifo” – VIDEO

Un hater annuncia la finta morte di Leone, Fedez inviperito lo ha insultato pubblicamente chiedendogli cosa abbia guadagnato da un comportamento simile.

Ieri pomeriggio un hater ha pubblicato su Facebook due foto del piccolo Leone Ferragni ed ha dato la falsa notizia della sua morte a causa del Coronavirus. I fan dell’influencer e del rapper hanno immediatamente avvisato Fedez, il quale ha giustamente perso la pazienza e cominciato ad insultare l’utente. Nel post pubblicato dal rapper si legge: “Sono senza parole, ma quanto fai schifo? Se una persona arriva a fare una cosa del genere, lo fa per ricevere attenzioni. Quindi io penso sia giusto dargli le attenzioni che merita questa persona per aver scaricato due foto di mio figlio per scrivere che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti, hai vinto. Coglione del giorno, bravo”.

