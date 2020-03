Coronavirus, farmaco contro il Covid-19: ecco quando ci sarà

Cosa succederà nei prossimi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus? Dalla crisi economica a modifiche della vita quotidiana: ecco quando ci sarà il farmaco contro il Covid-19

Giorni duri e pensanti. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero con una forte crisi economica. Così tanti Paesi stanno provando a lavorare sul vaccino per combattere il Covid-19. Così sono arrivate le dichiarazioni di Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, che ha svelato cosa succederà: “Ci vorranno almeno due anni”. Poi il numero uno dell’Aifa ha spiegato: “Il nuovo monoclonale scoperto dagli olandesi non sarà disponibile in tempi brevi, la sperimentazione sull’uomo non partirà prima di un anno e serviranno almeno altri 12 mesi per i dati definitivi sulla validazione”.

LEGGI ANCHE >>> Francia, Julie muore a 16 anni: è la più giovane vittima del Coronavirus



Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Coronavirus, farmaco contro il Covid-19: la versione di Magrini

Così lo stesso Magrini, infine, ha rivelato il suo pensiero: “A breve i medici di famiglia potranno prescrivere farmaci contro l’Hiv, ma serve cautela soprattutto per gli antimalarici, che hanno notevoli rischi. Negli ospedali ci sono carenze di anestetici ma non di ossigeno e insulina, che invece servirebbero soprattutto a livello domiciliare”. Una corsa contro il tempo per cercare di tornare alla vita quotidiana combattendo l’emergenza.