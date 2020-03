Le stime su quando finirà la pandemia di Coronavirus e potremo tornare a viaggiare

Il mondo è fermo. Chiuso per via della pandemia di Coronavirus, con circa 3 miliardi di persone rinchiuse nelle proprie case. Le piazze e le vie sono deserte, mentre gli ospedali sono purtroppo pieni. Ed è così in tutto il globo: da New York all’India, da Mosca a Madrid, da Roma a Parigi. E il numero delle persone in quarantena aumenta ogni giorno, così come i contagi e i morti. Una pandemia di cui si fatica ancora a vederne la fine. Si intravede qualche tiepido bagliore alla fine del tunnel. Eppure è la domanda che tutti si fanno: quando finirà l’epidemia di coronavirus? Quando si tornerà a vivere normalmente, quando si tornerà a viaggiare?

Previsioni sulla fine della pandemia

Dal primo caso italiano di covid-19 è passato ad oggi più di un mese. Al 27 marzo i positivi in totale in Italia sono circa 86 mila di cui oltre 9 mila sono le persone decedute e 10 mila le persone guarite. Attualmente quindi le persone positive al coronavirus sono circa 66 mila con una leggera flessione percentuale sul numero dei contagiati. Ma ancora gli epidemiologi non si azzardano a fare previsioni troppo precise, potremmo essere probabilmente prossimi al picco e assistere finalmente a una fase discendente.

Ma attenzione il calo dei contagi non significherà un ‘tana liberi tutti’, non vorrà dire tornare alle nostre vite normalmente. Le epidemie lasciano sempre delle code e anzi sarà quanto mai necessario proprio quando saremo alla fine tenere ancora duro perché basterà davvero poco per far ripartire l’epidemia. Ciò significa che se avremo misure meno severe, dovremo comunque avere distanza sociale ed evitare assembramenti.

Ma quando tutto ciò avverrà? E’ pressoché certo – sebbene ancora non ci siano state comunicazioni ufficiali – che la quarantena proseguirà almeno per tutto aprile e probabilmente anche per maggio, forse solo in determinate regioni avremo qualche concessione in più. Le scuole con ogni probabilità riapriranno a settembre.

Ci ritroveremo così a giugno dove forse qualche passo in avanti si farà ancora, potremmo magari uscire con le dovute attenzioni e godere dell’aria aperta. La speranza è che in estate la situazione sia sotto controllo e che potremo tornare ad una vita ‘quasi’ normale, arriveremo al 31 luglio quando l’emergenza sanitaria lanciata dall’Italia il 31 gennaio ufficialmente finirà. Ma ciò non significherà che sarà finita la lotta al coronavirus, tutt’altro.

Una pandemia infatti non è come una guerra che nel momento in cui finisce si può scendere tutti in strada a festeggiare. Anzi, non c’è un momento in cui finisce del tutto: l’attenzione deve essere sempre molto alta. Come abbiamo detto i colpi di coda o gli andamenti ciclici sono piuttosto comuni nelle epidemie.

Per poter fare delle previsioni più attendibili bisogna vedere quando inizierà in Italia la fase discendente. Per il momento secondo gli esperti stiamo assistendo solo a un rallentamento dei contagi. Un segnale indubbiamente importante, ma non sufficiente per fare previsioni.

In ogni caso la vita normale, quella che conoscevamo fino a poco più di un mese fa, ci metterà stando a diversi esperti un bel po’ a tornare. Alcuni parlano addirittura di due anni, chi di un anno. Indubbiamente prima di andare ad un concerto con 400 persone intorno passerà un bel po’ di tempo e passeremo attraverso molte fasi intermedie.

Quando si potrà tornare a viaggiare

Il settore dei viaggi e del turismo è stato quello più duramente colpito dalla pandemia di coronavirus e sarà anche l’ultimo a poter rialzare la testa. I turisti torneranno ad affollare le nostre piazze e noi a viaggiare per il mondo solo quando la pandemia sarà definitivamente sconfitta in tutto il globo. Ryanair ha deciso di lasciare a terra tutti i suoi aerei e sospendere tutti i voli fino a fine maggio. Alitalia concede il rimborso per tutti i voli fino a giugno. Insomma la speranza è che in estate si possa tornare a muoversi, anche se verosimilmente solo in Italia.

L’Italia sarà molto probabilmente il primo Paese in Europa che uscirà fuori dalla crisi coronavirus. Sarà a qual punto essenziale evitare contagi di ritorno. Potremo quindi muoverci all’interno del nostro territorio, riscoprendo l’infinita bellezza del nostro Paese.

Viaggiare per il mondo sarà possibile solo a pandemia finita o quando ci sarà un vaccino, ovvero un anno e mezzo. La speranza è che la quarantena in tutto il mondo – ovvero il non dare’gambe’ al virus- e magari la scoperta di nuovi farmaci antivirali possano accorciare questi tempi. Gli esperti però sono cauti e credono che prima di tornare ad affollare aerei e treni passerà almeno un anno. Le prime vacanze post quarantena saranno quindi in Italia, con la mascherina a portata di mano.