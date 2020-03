Coronavirus dramma Italia: “Mai così tanti morti in un giorno”

Dramma Coronavirus in Italia, sono 969 le vittime in appena 24 ore: “Mai così tanti morti in un giorno, in Lombardia sono stati 541”.

Sono giornate drammatiche per il nostro Paese a causa del Coronavirus: se per alcuni giorni la curva dei contagi sembrava scendere, oggi si registra un record di vittime.

I numeri parlano chiaro e fanno paura: oggi in Italia si sono registrati 969 decessi legati al Coronavirus, di questi sono 541 quelli nella sola Regione Lombardia.

