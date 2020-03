Coronavirus dramma Italia: “Mai così tanti morti in un giorno”

Dramma Coronavirus in Italia, sono 969 le vittime in appena 24 ore: “Mai così tanti morti in un giorno, in Lombardia sono stati 541”.

Sono giornate drammatiche per il nostro Paese a causa del Coronavirus: se per alcuni giorni la curva dei contagi sembrava scendere, oggi si registra un record di vittime.

I numeri parlano chiaro e fanno paura: oggi in Italia si sono registrati 969 decessi legati al Coronavirus, di questi sono 541 quelli nella sola Regione Lombardia.

Il dato dell’Italia: dramma Coronavirus, morte 969 persone

Se è vero che il dato va valutato nella sua complessità, i numeri crudi sono terrificanti. 969 vittime di Covid-19 in un giorno è infatti il numero più alto e rappresenta oltre il 10% dei decessi complessivi dall’inizio della crisi. A questi numeri fa da contraltare il dato sulla gestione delle terapie intensive: sono 3.732 i malati ricoverati in terapia intensiva, 120 in più rispetto a ieri, 29 di questi sono in Lombardia.

Dalla Regione Lombardia, interviene l’assessore Giulio Gallera, che spiega quanto sta accadendo: “I nostri presidi ospedalieri sono sempre sotto pressione, ma in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione di accessi per Covid-19, in alcuni casi lievi, in altri più marcati. A Lodi, per la prima volta dopo 36 giorni, sono più le persone che arrivano per altre patologie che per il Covid-19. Questo è un primo dato che deve far ritenere che nei nostri ospedali si sta leggermente tirando il fiato”.