Bollette luce e gas | calo da aprile | risparmio di 200 euro a famiglia

Diminuzione bollette luce e gas, già a partire dal 1° aprile ci sarà un taglio importante. Ma quella che è una buona notizia nasconde una grossa insidia.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, via al decreto: ecco le novità su tasse, mutui e bollette

La situazione Covid 19 Italia ha comportato una serie di provvedimenti concepiti dal Governo nel cosiddetto decreto ‘Salva Italia’. Per l’immediato è previsto un calo assai marcato delle bollette di luce e gas, per la precisione dal 1° aprile. Elettricità e gas nel prossimo trimestre conosceranno un calo importante, tale da portare un risparmio medio per ogni famiglia di circa 200 euro. Questo grazie alle quotazioni in ribasso delle materie prime utilizzate in quelli che sono i mercati all’ingrosso. Situazione che ha portato ad una riduzione dei consumi anche a causa della persistente situazione Coronavirus, come fatto sapere dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La stessa ha anche aumentato fino ad 1 miliardo e mezzo di euro – rispetto al miliardo attuale – la disponibilità massima dello specifico conto per l’emergenza Covid 19 Italia. Sono previsti interventi a favore dei consumatori.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, accordo sindacati-governo sulle attività essenziali: le novità

Bollette luce e gas, nonostante il forte calo il Codacons non è soddisfatto

Nello specifico i cali saranno di un -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas. Paradossalmente, quella che è una buona notizia per i consumatori nasce dal previsto rallentamento dell’economia a livello mondiale. Lo sostiene Stefano Bessenghini, presidente dell’Authority, per il quale occorre che i governi di tutto il mondo e le autorità preposte discutano sul da farsi per evitare che il pianeta finisca in una nuova, lunga recessione come quella del 2008. “I cittadini vanno tutelati senza che il sistema venga compromesso”. Parere negativo giunge anche dal Codacons, che solitamente esprime invece soddisfazione per situazioni come questa. “La riduzione non basta: data l’emergenza Coronavirus in corso le bollette luce e gas andrebbero sospese fin da ora in tutta Italia”. Invece l’Unione Nazionale Consumatori è contenta. “È una ottima notizia, questo calo è un qualcosa di portata storica”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, governo: “Misure restrittive fino a fine luglio” – VIDEO