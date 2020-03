Amici 19, clamorosa decisione di Nicolai: cosa è successo

Amici 19 si avvicina alla conclusione, prima dell’inizio della semifinale Nicolai, uno dei favoriti alla vittoria finale, ha preso una decisione clamorosa.

Questa sera su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici 19, il talent show di Maria De Filippi che in questa stagione si è presentato con una formula modificata e che è dovuto cambiare in corso d’opera per l’emergenza Coronavirus. A differenza da quanto si pensava inizialmente, Mediaset ha deciso di portare a termine la trasmissione che, nelle scorse settimane ha portato un pizzico di svago e qualche momento di tensione nelle case degli italiani.

A “scendere in campo” questa sera saranno i cinque concorrenti rimasti: Gaia, Giulia, Nicolai, Javier e Nyv. I posti per la finale di settimana prossima, però, sono solamente 4 ed uno di loro questa sera dovrà dire addio alla competizione ed alla possibilità di aggiudicarsi il 19° titolo di campione di ‘Amici‘. Uno di loro, per altro uno dei favoriti, Nicolai, ha comunicato qualche ora fa che ha intenzione di condividere il premio in caso di vittoria.

Amici: con chi vuole condividere il premio Nicolai?

Se il ballerino avesse deciso di condividere il premio con tutti i finalisti sarebbe già stato un bel gesto, ma l’intenzione di Nicolai è ancora più nobile: vuole condividere il premio con Javier. Tra lui ed il ballerino colombiano nelle scorse settimane ci sono state molte tensioni: la giuria preferisce spesso Nicolai, ma secondo i giudici Javier tra i due è quello con maggiore tecnica e talento. Di questo situazione il colombiano ha sofferto molto, fino a decidere di uscire dallo studio durante la diretta.

Per appianare le divergenze, dunque, Nicolai sarebbe pronto a condividere il premio, segno che riconosce all’avversario un talento pari al proprio: “Se io dovessi vincere, vorrei condividere il premio con Javier. Perché secondo me anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto sforzo ed è bravo. Per questo vorrei condividere il premio, così rimaniamo tutti felici e stiamo bene”. Gli altri si dimostrano stupiti e gli fanno i complimenti per la generosità. Anche Javier sembra emozionato e dice: “Se lui vince il premio, il premio è suo”. Ma Nicolai ribadisce: “Io le promesse le mantengo fino alla fine. Se l’ho detto lo faccio!”.