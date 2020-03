C’è solo un posto al mondo in cui il Coronavirus non è arrivato: ed è “pieno” di italiani

L’unico contenente che sembra essere ancora libero dal Coronavirus è l’Antartide, dove ventotto nazioni hanno installato delle basi per ricerche scientifiche. Nelle stazioni ci sono circa 4 mila residenti, tra tecnici, scienziati, militari e medici. Tra di loro c’è anche una spedizione italiana, installata nella Stazione Zucchelli tra i ghiacci del Polo Sud. Il capo missione è Alberto Della Rovere, che ha commentato: “I colleghi dall’Italia mi hanno detto via Whatsapp: resta dove sei, sei al sicuro lì“.

La base italiana è stata discussa in un servizio del Washington Post, in cerca di notizie rassicuranti per i lettori americani. In Antartide le spedizioni scientifiche si installano stabilmente da ottobre a fine febbraio e si trascorrono la stagione primaverile ad estiva lì. In questi mesi il personale internazionale non è entrato a contatto con il resto del mondo e, pertanto, è rimasto alla larga dal nuovo Coronavirus che è esploso a Wuhan a dicembre, per allargarsi poi in una pandemia globale. “Sì, al momento questi ghiacci sono il luogo più sicuro della terra“, ha detto Della Rovere. Sono state prese comunque ulteriori precauzioni: “La dottoressa della nostra base ci ha dato fiale con gel disinfettante per le mani“.