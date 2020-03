Stasera in tv, Quo Vado? – La trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 26 marzo, con il film in prima serata su Canale 5 Quo Vado? con Checco Zalone: la trama e il cast della pellicola

Da non perdere questa sera, giovedì 26 marzo, in prima serata su Canale 5 con il film “Quo Vado?“, la quarta pellicola successone di Checco Zalone. Lo stesso attore è protagonista del film con l’inizio che lo vede in una giungla africana catturato dagli indigeni. Poi viene lasciato libero dal capo tribù dopo un lungo convincimento per iniziare il suo viaggio. Vive con i genitori per evitare di pagare affitti e bollette, è fidanzato con Penelope da tanti anni evitando così di sposarsi. Lavora come dipendente statale nell’ufficio provinciale caccia e pesca timbrando le licenze di cacciatori e pescatori. Dopo la riforma del 2015 per un risparmio sulla pubblica amministrazione. Viene convocato dal ministero presentandosi alla dottoressa Sironi, che lo mette davanti ad una scelta: lasciare il posto fisso o mantenerlo venendo messo in mobilità e trasferito lontano da casa. Accetta così di andare via visto che il posto fisso è sacro per lui.

LEGGI ANCHE >>> Checco Zalone, re del botteghino “sconosciuto” su Instagram

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Stasera in tv, Quo Vado? – Le curiosità

La produzione del film è stata realizzata da Medusa Film e Taodue. Inoltre, è stato girato così nell’estate del 2015 in varie località italiane come Puglia (Conversano), Sardegna (Genoni), Calabria, Lampedusa, Val di Susa e al Parco Nazionale del Circeo; e in Norvegia, a Bergen e Ny-Ålesund, presso la Base artica Dirigibile Italia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel cast del film troviamo, oltre a Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco.