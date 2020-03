Stasera in tv, Next – La trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 26 marzo, in prima serata su Italia Uno con il film Next. Pellicola del 2007, è ispirata al racconto Non saremo noi (titolo originali inglese The Golden Man) del 1954. Film diretto da Lee Tamahori, tra gli attori ci sono Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann e Tory Kittles. Cris Johnson, mago di Las Vegas, può prevedere il futuro visto che è conosciuto come “Frank Cadillac”. Riesce così a capire ciò che succederà da lì a pochi minuti e può così cambiare il presente. Così inizia a sfruttarlo nel locale di Las Vegas dove lavora bluffando a blackjack. Inizia così ad essere messo nel mirino dal servizio sicurezza dei casinò e dall’agente dell’FBI Callie Ferris, che lo vorrebbe avere con sé per sventare un attentato terroristico su Los Angeles.

Così la sua vita cambia completamente sfruttando così le sue inclinazioni per salvare anche il pianeta durante la catastrofe nucleare. Ma si intreccerà anche la sua storia personale con l’intento di salvare anche la donna che vuole amare. Appuntamento a questa sera, giovedì 26 marzo, in onda su Italia Uno con Next.