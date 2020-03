Stasera in tv film – Vendetta finale | Acts of Vengeance con...

Vendetta finale – Acts of Vengeance, film con Antonio Banderas, è l’action thriller scelto per prima serata di Rai 2: trama, trailer e cast del film di oggi, 26 Marzo

L’action thriller Vendetta finale – Acts of Vengeance diretto dal regista Isaac Florentine vede in Antonio Banderas il suo interprete principale. Le fan dell’attore lo vedranno trasformarsi da incravattato padre di famiglia a giustiziere e, d’altra parte, non mancheranno sparatorie, scazzottate e frasi a effetto.

Un film che, dunque, accontenta tutti gli adulti, ma non adatto ai bambini. Scopriamo insieme la trama, il cast e un estratto video del film che inizierà alle ore 21.20 su Rai 2.

Acts of Vengeance – Vendetta finale, trama del film

Frank Valera è un importante avvocato che trascura sua moglie e sua figlia a causa del pesante carico di lavoro. Brava persona e buon padre di famiglia, Frank si prodiga talmente per gli altri da arrivare a mettere in secondo piano le esigenze dei propri cari e se stesso. Un giorno Sue e la piccola Olivia vengono uccise durante un tentativo di rapina mentre Frank è lontano e la tragedia lo getterà in un’aspirale di dolore e disperazione.

Il senso di colpa e la sofferenza lo perseguitano ed esploderanno nel desiderio di vendetta quando si rende conto che il caso sta per essere archiviato. Lasciati da parte la bottiglia e l’odio per se stesso, l’ex avvocato fa voto di silenzio e inizia ad allenarsi nelle arti marziali, imparando a destreggiarsi nelle tecniche di cui si servirà per farsi giustizia da solo.

Acts of Vengeance – Vendetta finale, cast:

Antonio Banderas

Karl Urban

Paz Vega

Clint Dyer

Cristina Serafini

Lillian Blankenship

Robert Forster

Velislav Pavlov

Jonathan Schaech

Atanas Srebrev

Raicho Vasilev

Isaac Florentine

