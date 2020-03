Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e trama episodio 1 e 2

Oggi, 26 Marzo, Doc – Nelle tue mani su Rai 1 fa la sua comparsa in palinsesto in prima serata e in prima visione: trama della prima e della seconda puntata, cast e personaggi della fiction Rai

Luca Argentero, protagonista del nuovo medical drama di Rai 1 Doc – Nelle tue mani, veste i panni del Dottor Andrea Fanti, medico che dimentica gli ultimi dodici anni della sua vita. La storia si ispira alla vita del Dr. Pierdante Piccioni, da lui raccontata nei libri autobiografici intitolati Meno dodici e Pronto Soccorso. Scopriamo insieme la trama della prima puntata e tutti i dettagli che riguardano la nuova fiction di Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21.25.

Doc – Nelle tue mani: Rai 1 e il suo medical drama

La serie televisiva Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero racchiude in sé molte curiosità, prima fra tutte la storia che racconta. Realmente è accaduto al Dottor Pierdante Piccioni di dimenticare i suoi ultimi dodici anni di vita a seguito di un terribile incidente. Il medico si è dovuto aggiornare su tutti i cambiamenti di un mondo cui non sentiva più (o ancora) di appartenere e l’episodio ha modificato totalmente il suo approccio alla vita. Oggi il Dottor Piccioni è il primario del Pronto Soccorso di Codogno e si trova in prima linea proprio nel luogo d’epicentro da cui l’emergenza Coronavirus ha iniziato a manifestarsi in tutta la sua pericolosità. La fiction italiana non tenta inutilmente di imitare i medical drama americani, ma si mantiene verosimile alle dinamiche che coinvolgono il personale degli ospedali italiani. Delle 8 puntate previste, verranno mandate in onda nelle prossime settimane le prime 4, dato lo stop dovuto all’emergenza Covid – 19. La produzione riprenderà le riprese concluso l’allarme Coronavirus.

Doc – Nelle tue mani, episodio 1, Meno 12

Andrea Fanti, Primario di Medicina Interna, ha successo e mantiene un atteggiamento distaccato tanto con i suoi pazienti quanto con i suoi cari. Dopo la morte di un paziente il figlio di lui spara al Primario perché ritenuto responsabile dell’accaduto. Andrea, nonostante la gravità della ferita, si salva, ma al suo risveglio si rende conto di aver dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. Sua figlia è ormai diventata una donna, il suo matrimonio con Agnese, direttrice generale dell’ospedale, si è concluso e suo figlio Mattia non è più in vita. Soprattutto questa ultima notizia lo getta in uno stato di disperazione.

Episodio 2, Selfie

Ricoverato nel reparto di Medicina Interna per monitorarlo e per agevolare un eventuale ritorno della memoria, la collega Giulia lo assiste avendo da subito la sensazione di avere di fronte a sé un uomo molto diverso da quello conosciuto prima dell’incidente.

Dopo qualche renitenza, Andrea fa amicizia con il giovane Jacopo, suo compagno di stanza e affetto da una grave patologia.

Doc – nelle tue mani, personaggi e cast:

Luca Argentero (Andrea Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Raffaele Esposito (Marco Sardoni)

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)

Silvia Mazzieri (Alba Patrizi)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Simona Tabasco (Elisa Russo)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Beatrice Grannò (Carolina Fanti)

Pia Lanciotti (Fabrizia Martelli)

