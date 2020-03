Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 26 Marzo

Stasera in televisione Dritto e Rovescio di Rete 4 con Paolo Del Debbio affronta l’emergenza sanitaria Coronavirus e le sue conseguenze economiche: gli ospiti e le anticipazioni di oggi, 26 Marzo

L’appuntamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio sarà ricco di servizi e approfondimenti per cercare di comprendere al meglio le conseguenze economico sociali cui l’emergenza sanitaria Coronavirus sta sottoponendo l’Italia e il mondo.

Esponenti politici ed esperti risponderanno ai tanti dubbi dei cittadini italiani e spiegheranno quale sia il miglior modo di affrontare questo difficile momento storico. Il programma inizierà alleore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti di stasera e gli argomenti trattati in puntata.

Dritto e rovescio di Rete 4: aggiornamenti sull’emergenza sanitaria Cornavirus e sulle sue conseguenze economiche

Nelle scorse puntate di Dritto e rovescio, l’epidemia Civid -19 è stata osservata da vari punti di osservazione, e non solo come l’emergenza sanitaria.

La preoccupazione data dalla diffusione del virus, che in questo momento sta iniziando a dare i primi segnali di regressione, si sta trasformando in apprensione per le sorti del nostro sistema economico. L’operato delle Forze dell’Ordine e i loro controlli a campione sono volti acapire se davvero le autocertificazioni rispecchino la loro reale esigenza di uscire di casa:

“Secondo il Viminale dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto sul Coronavirus sono quasi 46000 le persone denunciate“.

Il decreto Cura Italia

Trasgredire le norme comporta una sanzione penale e questa non consiste in una semplice multa ma va a macchiare la fedina penale del cittadino che ha compiuto il reato. Oltre alle conseguenze sulla salute, nostra e dei nostri cari, all’esposizione al virus seguirebbe una più lenta ripresa economica per il nostro Paese. Dritto e Rovescio con Del Debbio porrà l’accento proprio sulla questione con le testimonianze in collegamento di Giulio Gallera e di Luca Zaia. Verranno analizzate le misure economiche varate con il decreto Cura Italia, emanate per andare incontro alle esigenze economiche degli italiani e il virologo Fabrizio Pregliasco risponderà ai dubbi più frequenti riguardo il contagio e i sintomi del Coronavirus.

Ospiti di oggi:

Giulio Gallere

assessore al Welfare della Lombardia

assessore al Welfare della Lombardia Luca Zaia

governatore del Veneto

governatore del Veneto il professor Fabrizio Pregliasco

virologo dell’Università degli Studi di Milano

