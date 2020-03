Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 26 Marzo

Finito l’isolamento precauzionale per Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha visto?, scoparsi ed emergenza Coronavirus tornano a essere centrali nel programma: le anticipazioni di oggi, 26 Marzo, sul ritorno della trasmissione

Dopo la pausa dovuta all’isolamento precauzionale per Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha Visto? il programma che si occupa di donne e uomini scomparsi in circostanze misteriose torna a dedicarsi a loro e all’attualità. In diretta eccezionalmente di giovedì, la prossima settimana la trasmissione, questa sera in tv su Rai 3 ore 21.20, tornerà alla sua consueta prima serata del mercoledì. Scopriamo insieme cosa accadrà stasera.

Leggi anche –> Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 26 Marzo

Chi l’ha Visto?: gli scomparsi e l’emergenza Coronavirus

Dall’isolamento precauzionale, scattato per Federica Sciarelli e i sette membri della redazione di Chi l’ha Visto?, sono passati i canonici 14 giorni e il programma questa sera in tv riprenderà il via. La precauzione, fortunatamente, si è dimostrata solo una prassi disposta dopo la notizia del contagio del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, il quale era stato ospite nello studio di Rai 3. La conduttrice in tutto questo tempo non ha mai mostrato i sintomi del Coronavirus, ma ha comunque pazientemente atteso la fine della misura cautelativa. Si legge sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione:

“Federica Sciarelli e gli altri colleghi stanno bene, finisce oggi l’isolamento preventivo. Ci vediamo domani 26 marzo in prima serata in diretta su Rai3”

Conduttrice e redazione dopo un solo giorno sono quindi pronti a rientrare in gioco, consapevoli che l’emergenza Coronavirus renderà ancor più difficile la loro missione. La preoccupazione per uomini e donne scomparsi da tempo, infatti, cresce proprio a causa della contagiosità dell’epidemia. La diretta che sarà oggi eccezionalmente di giovedì, la prossima settimana tornerà alla regolare messa in onda del mercoledì.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI