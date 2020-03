Scuole chiuse: maturità e pagelle ai tempi del Coronavirus

Maturità e pagelle ai tempi del Coronavirus: scuole chiuse, come cambia l’istruzione, parla il ministro Lucia Azzolina, informativa in Senato.

Com’è cambiata la scuola italiana e quali sono le prospettive per le prossime settimane, di fronte all’emergenza Coronavirus? Ha spiegato cosa bisogna attendersi nell’immediato futuro il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

In un’informativa rilasciata in Senato questo pomeriggio, il giovane ministro ha chiarito: “Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno”.

Come cambiano le scuole ai tempi del Coronavirus

Di fatto, non è da escludersi che si possa tornare a scuola anche direttamente nel nuovo anno scolastico 2019-2020. Nel frattempo, verranno garantiti esami e pagelle, ovviamente. Spiega Lucia Azzolina nel suo intervento: “Le videolezioni sono una scelta obbligata, non abbiamo alternative”. Sulla maturità, spiega che la commissione sarà composta da “sei commissari interni con un presidente di commissione esterno”. La prospettiva, dunque, è che comunque questa potrebbe svolgersi nelle aule scolastiche.

“Più di tre quarti degli studenti nel mondo sono interessati a questa crisi, 1,5 miliardi, una sfida senza precedenti”, insiste la Azzolina, chiarendo come appunto quello delle scuole chiuse è ormai un problema mondiale. Sulla didattica online, i numeri sono positivi: degli 8,3 milioni studenti costretti a casa, “ne sono stati raggiunti 6,7 milioni”. Il 67 per cento delle scuole si è impegnato a compilare il registro elettronico o utilizzare nuove piattaforme. Inoltre, il 48 per cento, secondo le indicazioni dell’Istruzione, ha fatto un collegio docenti online. Viene garantita inoltre la deroga ai 200 giorni di frequenza.