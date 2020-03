Morto l’attore Mark Blum, il protagonista di serie Netflix era malato di Coronavirus. Aveva solo 69 anni.

Mark Blum, famoso per i suoi ruoli in Crocodile Dundee e nella serie Netflix You, è morto a causa del Coronavirus. A dare la triste notizia la compagnia teatrale di New York Playwrights Horizons. I colleghi e amici lo descrivono come “l’amico di una vita e un consumato artista”.