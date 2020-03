Justin Bieber in quarantena: la fan si collega nuda – VIDEO

Isolamento domiciliare per Justin Bieber, in quarantena forzata per il Coronavirus: la fan si collega nuda e si masturba davanti a lui.

Durante l’isolamento domiciliare per il Coronavirus, anche i vip devono riorganizzarsi. Così capita che la popstar Justin Bieber dedica di fare delle dirette social con i suoi fan, ma per lui ecco arrivare l’inattesa sorpresa.

Infatti, la nota popstar in questi giorni invita i fan nelle sue dirette live per cantare o anche solo per fare due chiacchiere. Lo stanno facendo tutti e sicuramente lui non è tipo da sottrarsi a questo genere di iniziative.

Quello che però gli è accaduto è quantomeno imbarazzante. Una delle sue dirette live è infatti improvvisamente diventata a luci rosse. Colpa di una fan che ha voluto un po’ troppo “eccedere”. Quanto accaduto lascia davvero senza parole: la fan era sdraiata sul letto senza veli davanti al suo smartphone. Lui un po’ imbarazzato ha chiesto: “Ciao, perché adesso ti nascondi? Questo è strano. Piacere di conoscerti in ogni caso”. Gli altri fan di Justin Bieber in diretta non hanno avuto dubbi: la ragazza stava praticamente dell’autoerotismo sotto le lenzuola, forse per attirare l’attenzione del suo idolo.