Grande Fratello Vip, l’ex di Antonio Zequila svela: “Lo sento ancora mio”

L’ex di Antonio Zequila, Marina Fadda, è tornata a parlare del suo rapporto con il concorrente del Grande Fratello Vip: ecco la sua dichiarazione d’amore

Ancora nuove dichiarazioni interessanti che riguardano più da vicino il concorrente di Grande Fratello Vip, Antonio Zequila. Tutto parte dalla sua ex Marina che ha svelato al settimanale Oggi: “Osservando Antonio in tv mi sono resa conto che il nostro equilibrio è perfetto. Quando lui viene a casa mia è l’uomo che tutte le donne vorrebbero. Smussa sempre, è la persona meno litigiosa che io conosca”. Poi ha aggiunto: “Mi sono resa conto che lo sento ancora mio”, dopo averlo osservato attentamente nella casa più spiata dagli italiani. Così la sua ex, la dottoressa Marina Fadda, ha rivelato il suo rapporto tutt’ora esistente: “Sono morta di gelosia quando ha fatto un po’ il cascamorto con Clizia e con Sara”.

La stessa donna ha rivelato: “Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più. Con lui preferisco sceglierci ogni giorno”.

Grande Fratello Vip, l’accusa dell’ex di Antonio Zequila

L’ex compagna di Antonio Zequila ha attaccato, infine, duramente anche la conduttrice Adriana Volpe: “Alla nostra età forse di dovrebbe aver imparato che il passato non va rinnegato perché fa parte di noi. Spero che un giorno Adriana non si vergogni più”.