Ieri sera Fernanda Lessa ha confidato di essere rimasta nella casa del GF Vip con la broncopolmonite, notizia che ha fatto infuriare la Lucarelli.

In molti hanno storto il naso quando la produzione Mediaset ha deciso di mandare avanti il Grande Fratello Vip nonostante l’emergenza sanitaria. La sola riduzione del periodo di permanenza dei concorrenti è apparsa una scelta azzardata, ma dall’emittente sono arrivate rassicurazioni sul rischio contagio. La decisione non è variata nemmeno quando Adriana Volpe ha dovuto lasciare il reality per via del dramma familiare. La conduttrice ha lasciato il programma quando ha scoperto che il suocero era morto a causa del Covid-19.

Una scelta che è apparsa quantomeno cinica, ma teoricamente non pericolosa per la salute dei concorrenti. Questo si pensava almeno fino a ieri sera, quando Fernanda Lessa, eliminata dalla competizione, ha rivelato di aver lottato con una broncopolmonite all’interno della casa. Particolarmente critica con Mediaset è stata Selvaggia Lucarelli, che già prima della rivelazione di Fernanda aveva chiesto lumi sulla mancata interruzione della trasmissione.

Fernanda Lessa con la broncopolmonite, la Lucarelli affonda: “Assurdo continuare”

La giornalista nei giorni scorsi aveva indagato sul tampone effettuato dalla Marini prima di entrare nella casa. La soubrette sarda ha manifestato un po’ di tosse nei giorni scorsi e come lei anche Antonio Zequila. Dopo la notizia della Lessa, Selvaggia ha chiesto pubblicamente a Mediaset per quale motivo non si interrompa ancora il programma. A tal proposito la giornalista scrive: “Trovo molto inquietante che Mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del Gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la Casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po'”.

La Lucarelli non fa sconti all’emittente e affonda il colpo: “La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col Coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al Gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso“.