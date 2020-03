Fabrizio Frizzi | lui se ne andava due anni fa | il ricordo della Clerici FOTO

Il 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi ci lasciava. L’amica Antonella Clerici scrive queste parole sul web per omaggiarne la memoria.

Fabrizio Frizzi moriva il 26 marzo 2018, ed Antonella Clerici, sua grande amica, lo ricorda con un tenero post sul suo profilo personale Instagram. Il conduttore televisivo nativo di Roma si spense a 60 anni a causa di una irreversibile emorragia cerebrale come conseguenza di una brutta malattia al cervello.

Succedeva all’ospedale ‘Sant’Andrea’ della Capitale. E fu una notizia che gettò nello sconforto tutta Italia, con in testa la moglie Carlotta Mantovan e la loro figlioletta Stella, nata nel 2013. Purtroppo l’emergenza Coronavirus non consentirà alla famiglia di ricordare l’amatissimo presentatore tv come merita. Per fortuna c’è il web, con tantissimi messaggi che stanno omaggiando la memoria del compianto Fabrizio Frizzi. La stessa Clerici ha lasciato un ricordo social, con una foto che ritrae entrambi. Lei scrive: “Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante. Chissà cosa avresti detto del Coronavirus, di citta’ vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te senza la tua risata che rieccheggia di stella in stella….#fabriziofrizzi❤️ #2annifa #26marzo“.

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Antonella Clerici