Donna si sveglia dal coma dopo il parto, può finalmente conoscere il figlio

Una donna è rimasta in coma per due settimane, dopo aver dato alla luce suo figlio. Quando si sveglia, finalmente può incontrare il figlio. Aveva sviluppato un’infezione.

Una donna finisce in coma per due settimane dopo la nascita di suo figlio, ha condiviso il momento in cui ha visto suo figlio per la prima volta. A Becky Rule, una ragazza di 27 anni del Galles, era stato dato il 20% di probabilità di vivere e superare l’infezione. La donna adesso sta cercando di recuperare, ha sofferto perdite di memoria e deve imparare a leggere e scrivere di nuovo.

Becky è arrivata all’ospedale con una forte emicrania e problemi nel formulare un discorso. Sia la mamma, che il suo bambino, avevano il battito cardiaco estremamente accelerato e i dottori hanno dovuto eseguire un cesareo d’emergenza. Il piccolo Jackson è nato in perfetta salute, mentre sua madre ha dovuto lottare per la sua vita dopo aver sofferto di diversi attacchi. La donna è stata trasferita al Walton Centre di Liverpool dove ha passato due settimane in un coma farmacologico. Un polmone perforato ha evidenziato che la donna soffriva di meningoencefalite, una condizione che infiamma il cervello e le membrane circostanti. Il compagno di Becky, Dan Harries, di 25 anni, si è dovuto occupare interamente del bambino mentre lei lottava per la sua vita.

La certezza di non farcela per una giovane madre

“Mi hanno detto che avrei avuto il 20% di possibilità di sopravvivere. Alla mia famiglia è stato detto che se ce l’avessi fatta, forse non avrei avuto più memoria o non sarei stata in grado di camminare e parlare. Non sapevano quanto sarebbe stata estesa l’infezione nel mio cervello. Non so ancora come ce l’ho fatta“, così ha detto Becky. Quando i medici hanno svegliato Becky, la giovane ha potuto conoscere suo figlio Jackson nel video strappalacrime, dopo ha dovuto passare 5 settimane per imparare a leggere e scrivere nuovamente.

