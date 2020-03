Si era parlato della creazione appositamente ordinata in laboratorio per quanto riguarda il virus Covid 19. Su questo si esprimono ora degli scienziati.

Esperti della comunità scientifica smentiscono ogni complotto o teoria cospirazionista a proposito del Covid 19, parlando di agente patogeno “al 100% di origine naturale e non appositamente realizzato in laboratorio”.

I sospetti erano sorti a seguito di un video realizzato nel novembre del 2015 dalla redazione del telegiornale scientifico di Rai 3 ‘Leonardo’. Nel filmato si faceva riferimento alla creazione, da parte di scienziati cinesi, di un “supervirus letale per l’uomo ricavato da un incrocio di combinazioni estrapolate da ratti e pipistrelli”. La conclusione riguardo il sorgere in natura del Covid 19 arriva da ‘Nature Medicine’, rivista specializzata di settore che ha presentato una ricerca internazionale coordinata dallo Scripps Research Institute, con sede in California. Questo dovrebbe essere sufficiente a spegnere ogni polemica.

Covid 19, gli scienziati assolutamente certi: “Non è nato in laboratorio”

“Nel bel mezzo dell’emergenza che vige su tutto il pianeta a causa dell’imperversare della pandemia da Coronavirus, è ragionevole porsi delle domande su come l’agente patogeno che causa la malattia sia nato. Va compreso nel dettaglio in che modo un virus animale abbia compiuto un salto di specie, finendo con il contagiare l’uomo. Capirlo ci aiuterà senz’altro a prevenire eventuali disastri in futuro”, fanno sapere i ricercatori dello studio. “Ma osservando le caratteristiche genetiche del Covid 19, riteniamo che non sia plausibile alcun scenario riconducibile ad una sua composizione deliberata avvenuta in laboratorio. Lo potremo comunque dimostrare mettendo insieme le sequenze virali correlate da fonti animali”.