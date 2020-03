Coronavirus, Russia ferma per una settimana – VIDEO

Anche la Russia si ferma per una settimana a causa del Coronavirus: la decisione di Vladimir Putin annunciata oggi, stop dal 28 marzo.

Un invito a restare in casa e l’annuncio che la Russia resterà chiusa per una settimana, per fronteggiare il Coronavirus. Una scelta senza precedenti quella del presidente russo Vladimir Putin.

Anche la Russia, dunque, si arrende all’evidenza della pandemia mondiale e sceglie di chiudere tutto. Lo farà per una settimana, da dopodomani, 28 marzo, fino al 5 aprile: la serrata riguarda tutte le attività non essenziali.

Queste le parole di Putin: “Ora è estremamente importante prevenire la minaccia della rapida diffusione della malattia, pertanto la prossima settimana sarà una settimana di ferie e prevederà il pagamento dello stipendio. Tutte le raccomandazioni devono essere seguite, dobbiamo proteggere noi stessi e coloro che ci sono vicini. Credetemi, la cosa più sicura in questo momento è restare a casa”.