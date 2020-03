Lecca un wc per la “Coronavirus challenge”: ora è ricoverato in gravi condizioni per Covid-19

Lecca un wc per la “Coronavirus challenge”: ora è ricoverato in gravi...

La pandemia da Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, ma non tutti la prendono sul serio. Parte la “Coronavirus challenge” su TikTok e finisce ovviamente malissimo.

Un uomo ha filmato sé stesso mentre leccava una tavoletta di un wc per la “Coronavirus challenge”, partita su TikTok da un influencer, e adesso è in ospedale contagiato dal virus Covid-19. Questa challenge sembra aver coinvolto più di una persona, in quanto diversi giovani americani si sono filmati mentre leccano tavolette di wc pubblici in cerca del virus, così riporta il Mirror.

La pandemia è ancora in continua espansione, eppure molti giovani non sembrano essere preoccupati dal Covid-19, in quanto si stanno dando alla pazza gioia filmando sé stessi mentre leccano oggetti in luoghi pubblici nella cosiddetta “Coronavirus challenge“. La sfida è iniziata da quando un influencer di TikTok ha pubblicato un video dove leccava un wc pubblico, nel video si sente qualcuno dire “è arrivato il corona!“. La influencer ha rivelato che “ero stanca che quello stupido Corona stesse ricevendo più pubblicità di ME. Sono io la vera celebrità“. La donna ha affermato che gli esperti e i medici possono andare al diavolo e che, se per imitarla altre persone prendono il virus, è un loro problema.

Leccare oggetti in luoghi pubblici: nuova moda

In un video viene mostrato un uomo che lecca un palo su una treno, causando il disgusto degli altri passeggeri che si allontanano. Un altro invece vede un uomo, il cui account Twitter è stato sospeso, leccare un wc in un bagno pubblico. Il social TikTok ha affermato che cancellerà tutti i contenuti relativi a questa challenge. Alcuni dei video hanno raggiunto anche il milione di visualizzazioni.

