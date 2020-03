Autocertificazione Coronavirus: cambia nuovamente il modulo

Cambia nuovamente il modulo di autocertificazione degli spostamenti per la crisi Coronavirus: parla il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Sky Tg24, ha spiegato che nelle prossime ore cambierà nuovamente il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti, necessario in base alle norme di contenimento del Coronavirus.

Si tratta del quarto modulo da quando le norme di contenimento sono state estese in tutta Italia: “Stiamo per editare l’ennesima autocertificazione che è stata in qualche modo oggetto di ironie”, annuncia Gabrielli.

Nuovo modulo autocertificazione Coronavirus: parla Gabrielli

Da parte sua, un chiarimento anche ai tanti cittadini spazientiti dalle modifiche: “Lo facciamo perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi”. Insomma, il modulo per l’autocertificazione è soggetto a modifiche. Inoltre, i controlli si fanno stringenti soprattutto per una questione di salute pubblica, che va garantita.

“Fino al 24 marzo su due milioni e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110mila denunciati”, spiega ancora Gabrielli. In troppi, dunque, violano ancora i divieti imposti. Dice il capo della Polizia a tal proposito: “I furbi, quelli che vogliono disattendere la legge vanno perseguiti con rigore e con estrema severità ma c’è una parte di cittadini che vive una condizione di necessità e questa necessità non sempre trova riscontro in un modulo. Bisogna intercettare le loro necessità, colpire i furbi ma aiutare e persone che hanno bisogno, che sono dalla nostra parte ma che sono messi in una posizione non corretta dalla mancata comprensione delle disposizioni”.