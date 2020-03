Antonio Banderas e la fidanzata Nicole separati dal Coronavirus – VIDEO

L’attore spagnolo Antonio Banderas e la fidanzata Nicole separati dal Coronavirus: lui è rimasto bloccato a Malaga, lei si trova a Ginevra.

Durante un’apparizione via web in programma televisivo spagnolo, Antonio Banderas ha rivelato di essere attualmente separato dalla sua ragazza, Nicole Kimpel.

L’attore ha spiegato che la fidanzata è isolata con sua sorella gemella e il papà a Ginevra. Lui invece si trova a Malaga, in Spagna.

Coronavirus: Antonio Banderas costretto a fermarsi

Antonio Banderas ha rivelato inoltre che era a Madrid, dove stava girando un film al fianco di Penelope Cruz quando è scoppiata la pandemia in Spagna. Ha fatto appena in tempo a rientrare a Malaga. L’attore e la modella stanno insieme dal 2014. Durante la video chat, anche l’attore nomination all’Oscar ha parlato di come ha trascorso il suo tempo in isolamento.

Ha infatti scherzato con la giornalista: “Ho lavato il pavimento della cucina, ho fatto il bucato e ho preparato i pasti, di cui non sono poi così male, specialmente il riso. Sono un autentico Robinson Crusoe”. Tuttavia, la star di Hollywood ha mostrato le sue preoccupazioni per la pandemia di Coronavirus non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista economico. Tra le altre cose, infatti, l’attore ha avuto un infarto nel 2017.